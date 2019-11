Verkaufsoffener Sonntag in der Stadt

Am 10. November ist von 12.30 bis 17.30 Uhr verkaufsoffener Sonntag in Ebermannstadt, zu dem sich die Geschäfte mit einem vielseitigen Angebot präsentieren. So kann man sich zur Weihnachtsaktion der Werbegemeinschaft und des Zentrenmanagements Ebermannstadts: über den "EBSer Adventskalender" aus Papier informieren. Ab 10.30 Uhr ist der letzte Marktsonntag für dieses Jahr am Marktplatz, bei dem Markthändler ein buntes Warenangebot mit Kleidung, Taschen, Obst, Gewürzen und Weiteres anbieten. Gleichzeitig wird der 4. Ebermannstadter Herbstmarkt mit Angeboten, die im Einzelhandel nicht zu erwerben sind, aus dem Bereich der Direktvermarkter im Pfarrzentrum St. Nikolaus ausgerichtet. In den Gaststätten in der Innenstadt wird fränkisch und international gekocht. Um die Altstadt gibt es kostenfreie öffentliche Parkplätze. red