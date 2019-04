Verkaufsoffene Sonntage sind terminiert

Wie schon in der Vergangenheit wird an der Kirchweih am 20. Oktober in Wachenroth wieder verkaufsoffener Sonntag sein. Daneben beschlossen die Räte in der Sitzung als weitere verkaufsoffene Sonntage den 19. Mai und den 29. September. An diesen beiden Wochenenden findet in Weingartsgreuth die Gartenmesse "Faszination Garten" statt. Wegen dieser "besucherträchtigen Veranstaltung" habe man diese Termine für die verkaufsoffenen Sonntage gewählt, so Bürgermeister Gleitsmann. See