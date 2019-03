Verkaufsleiter feiert Betriebsjubiläum

Seit 25 Jahren ist Verkaufsleiter Marco Schwämmlein im Auto-Zentrum Hommert tätig. Nach seiner Ausbildung als Werkzeugmechaniker bewarb sich Schwämmlein als Automobilverkäufer bei der Firma Hommert, damals noch in der Von-Schultes-Straße in Coburg. Dieter Hommert war auch gleich begeistert von ihm und so kam es zum Arbeitsvertrag ab dem 1. März 1994. Im Jahre 1995 erfolgte dann der Umzug ins neue Autohaus in die Hahnwiese nach Creidlitz. Marco Schwämmlein nahm an zahlreichen Schulungen und Weiterbildungen der Marke Ford teil und entwickelte sich im Laufe der Jahre durch sein Engagement als absoluter Anlaufpunkt für die Kunden im Fahrzeugverkauf als vertrauensvoller Verkaufsberater, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Seit geraumer Zeit wurde Marco Schwämmlein die Position des Verkaufsleiters für alle drei Betriebe in Coburg, Sonneberg und Altenkunstadt übertragen. "Wir bedanken uns bei Herrn Schwämmlein für 25 Jahre Einsatz und Treue zur Firma Hommert und hoffen auf viele weitere gemeinsame erfolgreiche Jahre im Hommert Auto Zentrum", sagte Geschäftsführer Markus Joppich anlässlich des Arbeitsjubiläums seines Mitarbeiters. red