Verkaufscontainer in der Kissinger Straße darf bleiben

Arthur Stollberger Schwerpunkt der Beratungen in der jüngsten Gemeinderatssitzung bildete eine Reihe von Bauangelegenheiten. Der Antrag auf Baugenehmigung für die Errichtung eines Verkaufscontainers in der Kissinger Straße, sowie die Herstellung einer zweiten Hofausfahrt, der in der Sitzung vom 3. Juli 2018 abgelehnt worden war, fand nun mit 12:3 Stimmen eine klare Mehrheit. Hauptgrund für die mehrheitliche Genehmigung war, dass sich das Baugrundstück nicht im Bebauungsplangebiet befindet, sondern im unbeplanten Innenbereich. Die Eigenart der näheren Umgebung, so wurde argumentiert, entspreche einem Mischgebiet. Das Bauvorhaben füge sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein und beeinträchtige das Ortsbild nicht.

Einheitliche Beschlussfassung

Ohne Gegenstimmen wurde einem Antrag auf Erteilung einer isolierten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans für die Errichtung eines Holzschuppens mit Flachdach zugestimmt.

Der Antrag auf Baugenehmigung für die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses am Bauort "An der Röthe" wurde genehmigt, nachdem vier Befreiungen beschlossen worden waren. Geändert wurde der Beschluss im Hinblick auf die Gestaltung der Flachdachgarage. Während der Bauherr eine Fertigflachdachgarage bevorzugte, war der Gemeinderat für den Bau einer begrünten Flachdachgarage. Volker Schäfer (SPD) hatte auf den Grundsatz der einheitlichen Beschlüsse im Neubaugebiet hingewiesen.

Neuer Standort für Urnenwand

Für die benötigte und bereits angeschaffte Urnenwand im Nüdlinger Friedhof wurde der Standort geändert. Die bisher vorgesehene Position der neuen Urnenwand, links von der bestehenden, wurde mehrheitlich als unschön empfunden. Im Verlauf der Beratung fand der Gemeinderat mit 13:2 Stimmen eine bessere Lösung, die den Blick auf das Kriegerdenkmal und die danebenstehenden Urnenwände nicht beeinträchtigt.

Unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" wies Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) auf die Mitteilung der Regierung von Unterfranken im Hinblick auf die neue Schulleiterin der Schlossberg-Grundschule Nüdlingen hin. Mit Wirkung vom 1. August 2018 wurde Susanne Bickert, die bisher Konrektorin an der Grundschule Maßbach-Poppenlauer war, an die Schlossberg-Grundschule Nüdlingen versetzt und mit der Schulleitung betraut.