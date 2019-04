Verkaufsausstellung beim Kunstverein

Die sehr gelungene und bereits hängende Sonder-Verkaufsausstellung der Künstlergruppe wird der Kunst- und Kulturverein dem interessierten Käuferpublikum aus Herzogenaurach und Umgebung als "Nachverkaufsausstellung" präsentieren. Die Künstlergruppe trifft sich einmal im Monat zum Künstlerstammtisch an jedem ersten Donnerstag des Monats um 19 Uhr im Kunstraum statt. Aktivtage zum gemeinsamen Malen und für sonstige Aktivitäten für alle Vereinsmitglieder und Kunstfreunde finden jeweils samstags statt.Die Ausstellung in der Langenzenner Straße 1 ist am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, jeweils von 15 bis 19 Uhr geöffnet. red