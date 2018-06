Verkaufsanhänger auf Abwegen

pol



Bereits am Freitag, 15. Juni, wurde zwischen 19.45 und 22.30 Uhr in der Bamberger Innenstadt ein Verkaufsanhänger gestohlen. Der Anhänger, welcher mit türkischen Delikatessen beladen war, wurde vom Geschädigten am Grünen Markt auf der südlichen Seite zur Einmündung an der Jesuitenstraße abgestellt und dort von einem unbekannten Täter entwendet. Am folgenden Samstag konnte der Verkaufsanhänger in einem Hinterhof in der Jäckstraße wieder aufgefunden werden. Die Polizei bittet in dem Fall um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0951/9129-210.