Verkaufsangebote mit falschem Namen

Dass unter ihren Personalien im Internet Konzertkarten angeboten werden, zeigte am Freitagnachmittag eine Frau aus Bad Brückenau an, berichtet die Polizei. Erste Recherchen ergaben, dass ein Unbekannter auf ebenfalls unbekannte Weise die Personalien der Frau benutzt hat, um unter deren Namen als Verkäufer aufzutreten. Erfahrungsgemäß dient das regelmäßig dem betrügerischen Verkauf im Internet, weil am Ende zwar per Vorkasse der Verkaufspreis kassiert, jedoch die Ware nicht geliefert wird. Es wird wegen des Datenklaus ermittelt. pol