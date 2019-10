Der Sachausschuss Mission der Pfarrei St. Kilian in Bad Staffelstein bietet am kommenden Erntedanksonntag, 6. Oktober, nach sämtlichen Gottesdiensten Waren aus dem Eine-Welt-Laden sowie selbst gebackene Kuchen zum Kauf an. Der Erlös ist ausschließlich für die Missionsarbeit bestimmt. red