Verkäuferin nicht mehr erreichbar

Am Sonntag wurde ein 73-jähriger Mann bei den Ebay-Kleinanzeigen auf einen Schrank aufmerksam. Da ihn der Schrank interessierte, nahm er mit der Verkäuferin Kontakt auf und man einigte sich auf einen Preis von 450 Euro plus Versandkosten. Nachdem der Geschädigte den Kaufpreis auf das Konto der Verkäuferin überwiesen hatte, wurde er von Ebay informiert, dass es mit dem Konto der Verkäuferin Unregelmäßigkeiten gibt. Er versuchte daher mit der Verkäuferin Kontakt aufzunehmen, was jedoch nicht gelang. Der Geschädigte erstattete daher Strafanzeige. pol