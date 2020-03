Verjüngungskur für die örtliche SPD

Nach 37 Jahren legte Gerhard Lehrfeld bei der Hauptversammlung im TSV-Sportheim seinen letzten Jahresbericht als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Untersiemau vor. Am 25. März 1983 übernahm er das Ehrenamt von Gustav Heinz und übte es fast 40 Jahre lang aus. SPD-Mitglied ist der langjährige Gemeinderat und Kreiskämmerer seit 1981. In dieser Zeit vertrat er die Gemeinde auf allen politischen Ebenen zu den verschiedensten Anlässen.

Als er Vorsitzender wurde, habe gerade Helmut Kohl die Nachfolge von Helmut Schmidt als Bundeskanzler angetreten, erinnert sich Lehrfeld. In der Gemeinde hatte zu dieser Zeit Karl Zeitler das Ruder in der Hand, bis er 1990 Landrat wurde. Bei seiner Amtsübernahme, erzählte Lehrfeld, umfasste der Ortsverein 86 Mitglieder - heute seien es 60. Von den damaligen Mitgliedern seien gerade mal elf Urgesteine übrig geblieben. Seinen Mitglieder-Höchststand habe der Verein im Jahr 1999 mit 102 Mitgliedern gehabt. In all den Jahren habe seine Familie stets mitgeholfen und die Mitglieder hätten seine Arbeit immer unterstützt. "Wir haben gemeinsam ein großes Stück Geschichte der Untersiemauer SPD geschrieben", meinte Lehrfeld. Nun sei es an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen. Da er von der Qualifikation seines wahrscheinlichen Nachfolgers fest überzeugt sei, falle ihm der Abschied vom Vorsitz auch nicht allzu schwer. Ganz ohne Amt wolle er allerdings auch nicht sein. "Deshalb kandidiere ich bei den Wahlen für einen der Beisitzer", kündigte Lehrfeld an.

Heinz Köhler, ehemaliger Kronacher Landrat und Mandatsträger auf allen politischen Ebenen, die ehemalige Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld und SPD-Kreisvorsitzender Carsten Höllein lobten die herausragende Arbeit von Lehrfeld in den vergangenen Jahrzehnten und freuten sich über die neue Generation, die anstehe, um den langjährigen Vorsitzenden zu beerben. Susann Biedefeld betonte, dass Gerhard Lehrfeld stets zuverlässig, loyal, und kompetent agiert habe. Viele Höhen und Tiefen der SPD habe er durchlebt und nebenbei die Arbeit für sieben Kommunal-, acht Bezirks- und Landtags-, zehn Bundestags- und acht Europa-Wahlen gemeindeintern koordiniert. Carsten Höllein zeichnete im Namen der Kreis-SPD den scheidenden Vorsitzenden mit der Willy-Brand-Medaille aus.

Ehrungen seien eine der schönsten Aufgaben eines Vorsitzenden, stellte Gerhard Lehrfeld fest. Deshalb freue er sich, dass es ihm vergönnt sei, an seiner letzten Versammlung treuen Mitgliedern zu danken. Er zeichnete Mitglieder mit Nadeln, Urkunden und Präsenten aus. Carsten Höllein leitete mit zwei Helfern die Neuwahlen des Vorstands. Norbert Karbach