Zum Burggeflüster "Fischfilet schmeckt mir nicht" (Bayerische Rundschau vom 5. September) erhielten wir folgende Zuschrift: Der Bayerischen Rundschau möchte ich meinen Respekt für den Abdruck des Burggeflüsters "Fischfilet schmeckt mir nicht" von Alexander Hartmann zu den Ereignissen in Chemnitz bekunden.

Als einer von leider sehr wenigen Journalisten traut er sich auf die ganze Bandbreite der geistig-moralischen Verirrung hinzuweisen, die in der Bundesrepublik Deutschland scheinbar unaufhaltsam um sich greift.

Gegen Gewalt, Rassismus und die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder auch gegen Volksverhetzung gibt es eine klare rechtsstaatliche Handhabe (zum Beispiel die Paragrafen 86 a und 130 des Strafgesetzbuchs), deren konsequente Anwendung von jedem aufrichtigen Demokraten einzufordern ist.

Von einem ebensolchen ist aber auch eine klare und konsequente Abgrenzung von jenen Personen zu erwarten, die diesen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat offen ablehnen oder gar zu Gewalt gegen dessen Ordnungshüter aufrufen.

Wer da nicht klare Haltung zeigt, leistet genau dieser Entwicklung Vorschub, die er durch irgendwelche "Zeichen", den Besuch von Kundgebungen und so weiter zu bekämpfen vorgibt.

Dass sich eine Bundestagsvizepräsidentin 2015 in Hannover mit Parteifreunden schamlos in Formationen von gerne als "Linksautonome" verharmlosten Gewalttätern einreiht, welche obendrein in ihrer unmittelbaren Nähe den Staat, der sie nicht zuletzt fürstlich alimentiert, verbal und in eindeutiger Symbolik verdammen und dass "trojanische Pferde", wie die von Alexander Hartmann geoutete Punkband, bejubelt werden, ist genauso zu verurteilen wie die üble Hetze und Jagd auf Menschen.

Beides ist Ausdruck einer geistig-moralischen Verirrung und Verwirrung.

Ulrich Wirz

Bayreuth