Verhütungsmittel und Beichten

"Ihr seid so super, ich wenn Alufolie hätt', ich würd' euch einpacken und mitnehmen", lobte Oti Schmelzer das Publikum nach zweieinhalb Stunden Kabarett. Dabei hatte er seinen Zuhörern ganz schön zugesetzt. Bei der ersten großen offiziellen Veranstaltung im neuen Feuerwehrhaus bekam am Sonntag ziemlich jeder sein Fett weg.

Sogar der nicht anwesende Bürgermeister: "Der Bürgermeister von der CSU ist nicht im Saal, denn heut' müssert er Eintritt zahl'", stichelte der unterfränkische Humorist. Dann kamen Gags, Witze und intellektuelle Phasen Schlag auf Schlag. Das bunt gemischte Publikum im restlos ausverkauften Saal schüttelte sich vor Lachen, immer wieder Szenenapplaus - während er sich beschwert: "He! Net vereinzelt platschen, des stört die anderen beim Denken"- zwischendurch auch mal Rufe der Zuhörer "Auwau, auwau" oder ein "Buh", wenn es Oti Schmelzer zu derb mit seinen Anspielungen auf Männlein und Weiblein trieb.

Zur Ebensfelder Kirchweih im September 2018 stand die Ankündigung dieses Humoristen im Ebensfelder Mitteilungsblatt, wenige Tage später waren bereits alle Eintrittskarten im Vorverkauf weg. Es gab keine Abendkasse. Norbert Dietz von der Theatergruppe Ebensfeld hatte den Kontakt zum vom "Veitshöchheimer Fasching" bekannten Schauspieler hergestellt. "Ich war lange, ein halbes Jahr lang, hinter ihm her, dann hat's plötzlich geklappt und ich hatte ihn am Telefon", erinnert er sich an das sympathische Gespräch.

Grinsgesicht mit großer Nase

Der Unterfranke ist hier jedem bekannt: Federhut und Trachtengewand, steirische Harmonika und vor allem sein Grinsgesicht mit großer Nase kennt jeder der rund 140 Gäste. Sie erfahren, dass Domestos das perfekte Verhütungsmittel ist: "Hält das Becken sauber". Ihnen wird erklärt, was es mit dem "Vorspiel" auf sich hat - und dass das ein richtiger Franke gar nicht braucht. "Ich stell mich ja auch net a halbe Stund' vor die Garage und hup - bevor ich neifahr!" Pfarrer und Kirche kommen natürlich auch dran: "So eine Beichte is scho eine feine Sach': Sparst den Psychiater, sagst einfach dem Pfarrer dei Zeuch und machst weiter wie bisher." Alles lacht, besonders einer in der ersten Reihe. Den holt sich Oti Schmelzer, der ja eigentlich Ottmar heißt, auf die Bühne. Marcus Kothe heißt der junge Mann, seines Zeichens Lehrer in Ebensfeld. Er wird nun zum Ministranten degradiert und muss das "Heilige Buch" halten, aus dem Oti jetzt die Ebensfelder Sünden vorliest: "In Ebensfeld wird jetzt von Kühe auf Touristen umgestellt, die lassen sich besser melken."

Auch "Kleukummer" sind dran

Der bekennende Clubfan stellt dann Frankens höchsten Berg vor: "den Nürnberg - brauchst ein Jahr zum Aufstieg und ein Jahr zum Abstieg". Es geht Schlag auf Schlag, Seitenhiebe auf Angela Merkel und auf die Lieblingsnachbarn Österreich im Allgemeinen, auf die "Kleukummer" im Besonderen. Das Publikum hat seine wahre Freude an dem Spaßvogel, der im wirklichen Leben Straßenwärter auf der Autobahn ist, zudem Winzer und auch eine eigene Kleinkunstbühne hat. Schnell noch einem Geburtstagskind im Saal ein Geschenk überreichen: Waltraud aus Ebensfeld ist 60 geworden und erhält eine Rose - frisch vom Friedhof - "denn da gibt es immer große Auswahl an Blumen". Dann will der 57-Jährige sich verabschieden. Nix da, sein Publikum erklatscht sich zwei Zugaben. Deftige. Obwohl Oti wiederholt betont: "Zu Text und Inhalt meiner Ausführungen geh' ich auf Distanz". Jeder Gag sitzt, lustige Stanzerl zwischendurch lockern die vom Lachen schon verkrampften Bauchmuskeln der Gäste wieder auf.

Nächste Veranstaltung der Theatergruppe Ebensfeld ist am 3., 5., 6., 11., 12., und 13. Oktober mit dem Stück "Das Gespenst vom Rathaus", ebenfalls im großen Saal im neuen Feuerwehrhaus.