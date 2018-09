Verhängnisvoller Irrtum

Weil ein 62-jähriger Pkw-Fahrer dachte, dass an der Einfahrt von der Neuseser Brücke auf die B 173 eine Einfädelungsstreifen wäre, bog er ohne die Vorfahrt zu beachten auf die B 173 in Richtung Lichtenfels ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Küps fahrenden 53-jährigen Lkw-Fahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Den Pkw-Fahrer erwartet ein Bußgeld.