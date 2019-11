Verhängnisvoller Griff nach Getränkeflasche

Mit dem Dienstwagen eines Transportunternehmens kam ein 18-Jähriger am Montagnachmittag von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitplanke der B 4 bei Kaltenbrunn. Grund war, dass der 18-Jährige nach seiner Getränkeflasche griff, die zuvor in den Fußraum unter die Pedale gefallen war. Insgesamt entstanden an drei Leitplankenfeldern Schäden, die mit circa 1200 Euro zu Buche schlagen. pol