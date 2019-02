Vergnügt und fränkisch tanzen

Am Sonntag, 17. Februar, 15 Uhr, laden der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und die Evangelische Erwachsenenbildung (EEb) Bamberg unter dem Motto "Auf! Tanzen! - vergnügt und fränkisch" in den Stephanshof ein. Menschen gemeinsam in Bewegung bringen und die Freude daran stehen dabei im Mittelpunkt. Es werden Basistanzschritte sowie Grund-, Rund- und Figurentänze vermittelt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Weitere Termine sind der 19. Mai, 21. Juli, 15. September, 20. Oktober und 10. November (Kostenbeitrag). red