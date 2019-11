Vergnügen für Männer

Heute ab 17.30 Uhr dreht sich in Herzogenaurach auf dem Einkaufsspaziergang "Herzo Mann" alles um das "starke Geschlecht". Wie das Amt für Stadtmarketing mitteilt, begleitet Stadtführerin Monika Beck die Teilnehmer unter anderem zu Dürninger "Tabak & News", wo hochwertige Zigarren im eigenen Klimaraum lagern. Im Barber-Shop "Hangau's" steht nicht nur die Bartpflege im Vordergrund - es gibt eine Überraschung. Zum Ausklang geht es auf einen Drink in die "HerzoBar". Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch unter Telefon 09132/901127 erforderlich. Treffpunkt ist am Nürnberger-Tor-Platz.