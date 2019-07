Vergleiche mit Kickern aus den USA

Am heutigen Freitag messen sich in Reichmannsdorf die beiden U19-Fußballmannschaften der JFG Steigerwald mit zwei Auswahlteams aus den USA. Der 30-Mann-Kader (Jahrgänge 2000 bis 2003) sowie Trainer und Betreuer kommen aus allen Teilen der USA. Die Jungs werden trainiert vom Ex-Profi Mickey McNeill und spielen in dieser Auswahl für ein Sportstipendium am College. Dafür müssen sie bis zu mehrere Tausend Euro jährlich zahlen. Das USA-Auswahlteam nimmt europaweit an Turnieren teil, um Erfahrung zu sammeln und vielleicht von Scouts entdeckt zu werden. Die Spieler aus Übersee gastieren aktuell noch bis 14. Juli in Herzogenaurach, bevor es weiter nach Manchester geht. Um 17.30 Uhr spielt die zweite JFG-Mannschaft gegen den Jahrgang 2002/03 der USA-Auswahl. Um 19.15 Uhr tritt das Landesliga-U19-Team der JFG Steigerwald gegen die amerikanischen Talente des Jahrgangs 2000/01 an. Der Eintritt ist frei. red