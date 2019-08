Vergleich von Prince Philipp mit Albert

Die Prinz-Albert-Gesellschaft widmet ihrem Namensgeber vom 26. bis 30. August eine ganze Festwoche mit vielfältigem Programm. Am Dienstag, 27. August, hält Thomas Kielinger ab 20 Uhr im Historischen Rathaussaal (Markt 1) einen Abendvortrag über Prince Philipp, The Duke of Edinburgh. Thomas Kielinger, Journalist und Autor, ist seit 1998 Korrespondent der "Welt" in London. Von seinem Interesse an deutsch-britischen Themen zeugen eine Reihe von Publikationen, beispielsweise das Länderporträt "Großbritannien" oder eine Biografie über Elizabeth II., die unter anderem auch im Times Literary Supplement gewürdigt wurde. Im Rahmen des Vortrages wird Thomas Kielinger aber seine Studien über Prinz Philipp, den Patron der Prinz-Albert-Gesellschaft, vorstellen, der als Mann an der Seite der Queen eine ähnliche Rolle einnimmt wie einst Prinz Albert an der Seite von Victoria. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen bittet die Prinz-Albert-Gesellschaft um Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse prinzalbertgesellschaft@gmail.com. red