Vergleich mit dem "Team CO"

Es gab eine Neuerung beim Bundesligateam der Schützengesellschaft Coburg anlässlich des Schützenfestes: ein "Meet and Greet" zum Vogelschießen mit dem "Team CO".

Das "Team CO" ist seit über zehn Jahren in der ersten Bundesliga zu Hause, aber auch auf dem Coburger Vogelschießen. Um in der Öffentlichkeit bekannter zu werden, verloste das "Team CO" gemeinsam mit Radio 1 einen Vergleichskampf in der alten Angerturnhalle auf dem Vogelschießen. Oliver Malowitz-Wendt und Oliver Zapf nahmen die Herausforderung an.

Mit fünf Bolzen galt es beim Wettkampf, mit der Volksarmbrust möglichst viele Ringe zu erkämpfen. Für die drei Erstplatzierten wurden als Preise die streng limitierten Tassen von Goebel-Porzellan, produziert anlässlich des 200. Geburtstages von Queen Victoria und Prinz Albert, ausgelobt. Mit dem Endresultat hätte so wohl keiner gerechnet, heißt es in einer Pressemitteilung der Schützengesellschaft. Oliver Malowitz-Wendt kickte mit 41 von 50 möglichen Ringen sämtliche Bundesligaschützen aus dem Rennen und errang souverän den 2. Platz. Lediglich Teammanager Reinhard Mohr überholte ihn um Haaresbreite.

Das Team-Urgestein aus Coburg, Katharina Stang, sicherte sich nach einem starken Finish den 3. Platz. Aber auch Oliver Zapf ließ so manchen Bundesligaakteur hinter sich.

Die Verantwortlichen des "Team CO" sprachen sich dafür aus, die gelungene Veranstaltung zum nächsten Vogelschießen zu wiederholen. Denn es gab einen anschließenden Umtrunk und Essen. Und natürlich durfte auch ein Rundgang über den Festplatz mit seinen Fahrattraktionen nicht fehlen. red