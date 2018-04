Vergiftung: Acht Rinder verendet

Im Zeitraum von Anfang Dezember 2017 bis April 2018 verendeten auf einer Weide in Langenleiten, im Bereich "Bonnjörgenwiese", insgesamt acht Rinder. Bei Untersuchungen der Tiere durch das Veterinäramt in Bamberg und das "Veterinärwissenschaftliche Institut" der Ludwig-Maximilians-Universität in München konnte in den Organen Rattengift festgestellt werden. Die Gesamtumstände lassen auf eine gezielte Vergiftung durch einen unbekannten Täter schließen. Polizeiliche Ermittlungen werden u. a. wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz geführt. Hinweise geben bitte der Polizeiinspek-

tion Bad Neustadt, Tel.: 09771/ 6060, melden. pol