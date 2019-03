Vergessene Tasche war nicht mehr im Café

Eine unbekannte Person hat am Montag zwischen 12.15 und 12.25 Uhr, eine Handtasche, die von der Besitzerin im Café Kaiser vergessen wurde, unterschlagen. Die braune Tasche der Marke Tamaris hing um den Stuhl, auf dem die Besitzerin saß. In dieser Tasche befand sich unter anderem ein iPhone 6s der Marke Apple. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol