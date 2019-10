Zum Thema "Vergebung, ein Arzneimittel

ohne Risiken und Nebenwirkungen" erwartet alle Interessierten am Freitag, 8., und Samstag, 9. November, eine Vortragsreihe mit Professor Helmut Renner. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 20 Uhr mit dem Vortrag "Die fünf Wurzelursachen von Problemen und Hindernissen auf meinem Weg im Leben und auf meinem Weg zu Gott". Am Samstag stehen die Vorträge der Veranstaltung von 9 bis 17 Uhr unter dem Thema "Vergebung, ein Arzneimittel ohne Risiken und Nebenwirkungen". Die Vortragsreihe findet im Schwesternhaus und in der Pfarrkirche Wilhelmsthal, Gebrüder-Leisner-Straße 6, statt.

Der Eintritt ist frei. Auf eine rege Teilnahme freuen sich Professor Helmut Renner, Pater Gottfried Hofer OMI und das Vorbereitungsteam.

Informationen gibt es unter Telefon 09261/6282311. red