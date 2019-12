Vergabeverfahren für begehrte Wohungen

In der Max-Roesler-Straße in Bad Rodach entstehen 18 neue Wohnungen, die sehr begehrt sind. Zwei davon wurden bereits vergeben. Für die übrigen 16 Einheiten lägen 45 Bewerbungen vor, berichtete Bürgermeister Tobias Ehrlicher bei der Stadtratssitzung am Montag. Wegen der vielen Bewerbungen setzte der Stadtrat eine Vergabekommission ein, der neben Bürgermeister Tobias Ehrlicher und dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg, Rainer Mayerbacher, auch Kämmerer Michael Fischer (als Vertreter der Stadtverwaltung) sowie die Stadträte Axel Dorscht (SPD), Rainer Möbus (Zukunftsforum Bad Rodach), Bernd Werner (FW) und Nina Klett (CSU) angehören. mr