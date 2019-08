Nur wenige Tagesordnungspunkte hatten die Oberleichtersbacher Gemeinderäte in ihrer Sitzung zu bearbeiten. Im Rahmen der Generalsanierung und Erweiterung des Kindergartens "St. Peter und Paul" genehmigte der Rat einstimmig den 3. Nachtrag der Firma Wilhelm Schneider in Höhe von 2539 Euro für Sanitärarbeiten.

In der Kapelle Unterleichtersbach ist ein Teil der Rückwand vermutlich durch Feuchtigkeit von Schimmelpilzen befallen. Das Angebot der Firma Mannesmann zur Sanierung in Höhe von etwa 2500 Euro akzeptierten die Gemeinderäte einstimmig.

Da die Kindergartenkinder während der Bauarbeiten am Kindergarten vorübergehend im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Oberleichtersbach im Feuerwehrhaus betreut werden, ist dort ein Sonnenschutz am Fenster erforderlich. Das Angebot der Firma Müller & Meissner GmbH für eine elektrische Außenjalousie für 2099 Euro inklusive Montage nahm der Gemeinderat einstimmig an.