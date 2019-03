Maßbach vor 21 Stunden

Vergabe von Putz- und Malerarbeiten

Der Marktgemeinderat Maßbach beschäftigt sich in seiner Sitzung am Dienstag, 19. März, mit der Vergabe der Putz- und Malerarbeiten vom Backhaus in Poppenlauer und der Aussegnungshalle in Volkershausen...