Vergabe für FFW-Haus in Weingarts

Photovoltaik in Walkersbrunn



Sehr knapp fiel die jüngste Gemeinderatssitzung in Kunreuth aus. Als wesentlicher Punkt ist die Vergabe des Architektenvertrages für das neue Feuerwehrhaus in Weingarts zu nennen.Die Leistung wird an das Planungsbüro Jürgen Mauser, Ingenieur- und Hochbautechnik, vergeben.Keine Einwände hat der Gemeinderat zur Nutzungsplanänderung für die Photovoltaikanlage der Stadt Gräfenberg bei Walkersbrunn.Die Jugendbeauftragten im Gemeinderat, Andreas Antes und Bernd Wohlhöfer, stellten das Ferienprogramm der Gemeinde vor. An den fünf Terminen wirken vor allem die Ortsvereine mit.Schließlich machte Bürgermeister Konrad Ochs ( CSU ) noch aufmerksam auf die Gemeinschaftssitzung für interkommunale Zusammenarbeit am 24. Juli in Ebermannstadt.