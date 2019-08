Vergabe der Nummern

Der Secondhandbasar des katholischen Kindergartens Wartenfels findet am Samstag, 14. September, von 14 bis 16 Uhr statt. Ab 13.30 Uhr ist für Schwangere geöffnet. Modische und gut erhaltene Bekleidung für Frühling und Sommer von Größe 56 bis 176 kann ebenso gekauft und verkauft werden wie Spielzeuge für alle Altersgruppen. Die Nummernvergabe für Verkäufer erfolgt von Montag, 26. August, bis Donnerstag, 29. August, von 9 bis 14 Uhr und am Freitag, 30. August, von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 09223/1278. Am Verkaufstag ist für das leibliche Wohl gesorgt. red