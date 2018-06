Verfrühtes Johannisfeuer

Eine Anwohnerin der Bamberger Straße teilte der Polizei am Montag kurz vor Mitternacht mit, dass sie als Asthmatikerin starke Atembeschwerden habe. Als Grund nannte sie beißenden Rauch in der Luft. Die Beamten stellten nach einiger Zeit fest, dass auf der Wiese hinter dem Sportgelände des SC Nord offenbar ein frühzeitiges Johannisfeuer entzündet worden war. Sie trafen jedoch niemanden mehr an. Da die Feuerstelle immer noch heftig glimmte, musste die Feuerwehr Herzogenaurach zum Ablöschen der Glutnester ausrücken. Erschwerend kam hinzu, dass in dem Feuer nicht nur Holz, sondern auch Kunststoff, Bauschutt und Glasfasermaterial verbrannt worden waren. Die Herzogenauracher Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Verantwortlichen aufgenommen.