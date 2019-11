Verfolgte Christen im Blick

In den Gebetstag für verfolgte Christen reiht sich die Charismatische Erneuerung Bamberg mit ihrem "Kommt und seht"-Gottesdienst am Samstag, 9. November, in der katholischen Heilig-Geist-Kirche Lichteneiche ein. Beginn ist um 19 Uhr. Als Zelebrant hat Joachim Kügler zugesagt, Inhaber des Lehrstuhls für Neues Testament an der Uni Bamberg. red