Verfolgerduell beim SV Gemeinfeld

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga der Damen erwartet der SV Gemeinfeld am Samstag um 16.30 Uhr die DJK SV Rieden.

Kreisliga Schweinfurt

SV Gemeinfeld - DJK SV Rieden

Der Tabellenzweite aus Rieden ist mit zwei "Dreiern" und einer Punkteteilung gestartet und hat noch keinen Gegentreffer kassiert. Mit einem Punkt weniger und zuletzt mit ihrer ersten Saisonniederlage in Wiebelsberg folgen die Gastgeberinnen auf dem vierten Rang. Trainer Glock hofft, dass er personell wieder aus dem Vollen schöpfen kann. SV Friesenhausen/Frickend. - TSV Prosselheim II

Am Samstag um 16 Uhr treffen zwei punktlose Teams aufeinander. Die Gastgeberinnen warten nach drei Begegnungen noch auf ihren ersten Torerfolg, während die Gästedamen zumindest schon zweimal eingenetzt haben.

Kreisliga Bamberg

SV Wernsdorf II - FC Baunach

Die Baunacher Frauen warten nach fünf Spieltagen noch auf ihren ersten "Dreier". Ihre Ausbeute waren bisher zwei Remis bei drei Niederlagen, was den vorletzten Tabellenplatz bedeutet. So dürfte auch die Begegnung am Samstag um 16 Uhr beim Siebten in Wernsdorf schwer werden. di