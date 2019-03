Vererbungslehre und Zuchtpraxis bei Geflügel

Die Tierhaltungsschule Triesdorf veranstaltet am Freitag, 5. April, von 9 bis 16 Uhr einen Lehrgang mit dem Thema "Grundlagen der Vererbungslehre und Zuchtpraxis". Neben den Grundlagen der Vererbung geht Frank Kötzel auf die Erkenntnisse der Leistungszucht ein. Aufbau einer Zucht, Zuchtbuchfortführung, Leistungssteigerung und Fallnestkontrolle werden anhand der Triesdorfer Zucht demonstriert. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine schriftliche Anmeldung bis Freitag, 29. März, online über www.triesdorf.de erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es per E-Mail an ths@triesdorf.de oder unter der Telefonnummer 09826/18-3002. red