Verengung am Ring

Wegen der Erneuerung des Wasseranschlusses für ein Industrieunternehmen ist ab kommendem Montag, 17. September, bis voraussichtlich Freitag, 28. September, die Sperrung einer der beiden Fahrspuren des Berliner Rings stadtauswärts zwischen dem Münchner Ring und der Nürnberger Straße erforderlich.

Wie die städtische Pressestelle mitteilt, ist in diesem Bereich in den Hauptverkehrszeiten mit Behinderungen und Rückstau zu rechnen. Auch der Geh- und Radweg muss in diesem Bereich gesperrt werden.

Fußgänger und Radfahrer werden an geeigneten Stellen auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg geleitet. red