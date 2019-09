Der Obst- und Gartenbauverein Windheim begeht am heutigen Samstag, 7. September, einen Vereinstag. Dazu treffen sich die Mitglieder um 16.30 Uhr am Gerätehaus zum Kirchgang. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr in der Marienkirche in Hirschfeld. Im Anschluss findet um 18 Uhr in der Gastwirtschaft Löffler der Ehrungsabend mit gemütlichem Beisammensein statt. Es ergeht an alle herzliche Einladung. red