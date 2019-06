Der Vereinsring Gauaschach übernimmt am Pfingstsonntag, 9. Juni, und am Pfingstmontag, 10. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr die Bewirtung auf der Trimburg. Von Gauaschach aus findet am Sonntag eine geführte Wanderung zur Trimburg statt. Treffpunkt zum Start ist um 9.30 Uhr die Kreuzung Gauaschacher Straße/Am Wurmberg. Die Wanderer erreichen gegen 14 Uhr ihr Ziel. An der Trimburg unterhalten am Sonntag ab 14 Uhr die Biermusikanten. Für Essen und Trinken ist gesorgt. sek