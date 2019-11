Vereinsheim der SpVgg Heßdorf hat neuen Pächter gefunden

Heßdorf — Aufatmen bei der Spielvereinigung Heßdorf: Für die Vereinsgaststätte konnte Vorsitzender Johann Ort mit Fotini Baltzi und Thomas Gkenios neue Wirtsleute vorstellen. "Nach langer Suche ist es uns gelungen, einen neuen Pächter zu finden", erklärte der Vorsitzende vor zahlreichen Gästen und zur Eröffnung des Büffets, zu dem er auch Bürgermeister Horst Rehder (BB) begrüßen konnte.

Wirt ist auch Amateurfußballer

Wie der Vorsitzende erklärte, lebt ein Vereinsleben immer mit der Geselligkeit der Sportgaststätte. "Geht's unserem neuen Pächter gut, geht's auch unserem Verein sehr gut", warb der Vorsitzende um Unterstützung der Wirtsleute. Die neuen Pächter werden die Gäste mit griechisch-deutscher Küche verwöhnen und die Vereinsleitung wünscht sich, dass das Angebot in Heßdorf rege angenommen werde. Thomas Gkenios ist nicht nur seit 1996 in der Gastronomie tätig, sondern auch Amateurfußballspieler.

Wie berichtet, hörten die beliebten Wirtsleute Tanja und Harry Nagel auf, die die Gäste über zehn Jahre mit außergewöhnlicher fränkischer Küche verwöhnten. Ihnen dankte Johann Ort ganz besonders, aber auch den Mitgliedern, die das Sportheim bis zum Pächterwechsel zu neuem Glanz verhalfen.

Das Sportheim ist außer dem Ruhetag am Dienstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet. An den Sonntagen gibt es ab 9.30 Uhr einen Frühschoppen und an Sonn- und Feiertagen Fränkischen Mittagstisch. An den Freitagen gibt es künftig einen Familientag, an Samstagen griechisches Büffet.