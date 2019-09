Der Bürgerverein "Lebendiges Redwitz" lädt am Samstag, 28. September, zum Vereinsausflug nach Forchheim mit Bierkellerführung ein. Treffpunkt zur Abfahrt mit dem Zug ist um 12 Uhr am Bahnhof in Redwitz. Nach der Kellerführung erfolgt eine gemütliche Einkehr in einem Forchheimer Keller. Rückankunft in Redwitz ist gegen 20 Uhr geplant. Es wird um Anmeldung bis 22. September bei Stephan Arndt unter Telefon 09574/5086005 oder stephan.arndt@emailn.de gebeten. red