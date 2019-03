Vereinsarbeit findet viel Unterstützung

ln einer Arbeitsklausur reflektierte der Vorstand des Vereins 1000 Jahre Kronach die Arbeit der vergangenen Jahre und steckte Ziele für das Vereinsprogramm ab. Einführend hatte stellvertretender Vorsitzender Dirk Eilers die satzungsgemäßen Ziele der Vereinsarbeit in einer Flipchartabfrage anschaulich und überprüfbar gemacht. Vorsitzender Manfred Raum zeigte die große Unterstützung für die Vereinsprojekte, sowohl in der aktiven Mitwirkung wie durch finanzielles Engagement auf. Dies spiegele sich nicht zuletzt in der trotz der Auswirkungen des demografischen Wandels immer noch stabilen Mitgliederzahl wider. Dem ungeachtet soll die Mitgliederkommunikation und -betreuung intensiviert werden.

Damit wurde zugleich das aktuellste Anliegen angesprochen: Der Verein plant ein zweites Kinderbuch in der Art der "Kroniche G'schichten" herauszugeben. Dafür werden Autorinnen und Autoren gesucht, die eine Geschichte (oder auch mehrere) für Kinder zum Lesen und Vorlesen schreiben oder bereits fertig haben. Projektleiterin Kerstin Sperschneider und das Kinderbuchteam haben sich durch den Erfolg des ersten Bandes anspornen lassen und möchten den Folgeband noch in diesem Jahr erstellen. Die Geschichten - in sich abgeschlossene Erlebnisse oder erdachte Szenen - sollen auch immer einen Bezug zu Kronach, der Stadt, ihrer Geschichte oder besonderen Ereignissen und Veranstaltungen haben. Anfragen an kerstin-sperschneider@gmx.de

Neues Domizil

Intensiv beschäftigte sich der Vorstand mit Vorbereitungen für das angestrebte Vereinsdomizil in der Amtsgerichtsstraße, mit dem nicht zuletzt auch ein Beitrag zur Belebung der Oberen Stadt geleistet werden soll.

Wer sich in die Vorbereitungsarbeit des Vereins zum Cranach-Jubiläum einklinken möchte, wird um schriftliche Mitteilung an die Vereinsadresse Kronach, Rödernstraße 8 oder per E-Mail an manfred.raum@gmail.com gebeten. red