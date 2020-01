Vereine wollen Veranstaltungen

Am Donnerstag, 23. Januar, findet um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung des Gemeinderates statt. Zu den Tagesordnungspunkten gehört unter anderem der Antrag des AC Ebern, eine Autorallye am 30. Mai in Gerach durchführen zu dürfen, und ein Antrag der Jugendabteilung des SV Rot-Weiß Gerach, die eines Street-Soccer-Turnier und einen Bambinilauf am 27.Juni bis 28. Juni durchführen möchten. red