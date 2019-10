Vereine ungleich behandelt

Leserbrief zum Artikel "Alle Sportvereine dürfen Plätze nutzen" (FT, 28. September 2019): In diesem Bericht wird festgestellt, dass alle Sportvereine die Plätze im Sportpark Eintracht nutzen dürfen. Diese Aussage ist völlig unrealistisch und überhaupt nicht umsetzbar.

Ich glaube, dass Bürgermeister Dr. Lange mit der Aussage nur den Kauf der Plätze im Herbst 2018 durch die Stadt Bamberg zur Abwendung der Insolvenz der Eintracht-Stiftung für 700 000 Euro rechtfertigen will, ohne dass damit ein einziger Grashalm neu geschaffen wurde.

In der Besprechung über die Nutzung des Kunstrasenspielfeldes an der Armeestraße im Winterhalbjahr 11/2019 bis 03/2020 am 19. September 2019 hat der Vertreter des FC Eintracht Bamberg mitgeteilt, dass er den Kunstrasenplatz von Montag bis Freitag von 16 bis 20.30 Uhr beansprucht. Diese Aussage ist realistisch. Der FC Eintracht Bamberg leistet eine hervorragende Jugendarbeit. Die vorhandenen zwei Plätze im Sportpark Eintracht reichen nicht einmal aus, nur den Bedarf für den FC Eintracht Bamberg zu decken.

Die Vereinskollegen Dr. Lange und Jörg Schmalfuß begründen im FT vom 26. September die Sanierung des Rasenspielfeldes im Sportpark Eintracht für 150 000 Euro mit der Aussage, dass in Bamberg kein bayernligataugliches Spielfeld vorhanden sei und die Sanierung für die Bayernliga benötigt werde. In Bamberg spielt die DJK Don Bosco seit Jahren in Wildensorg in der Bayernliga.

Auch das Stadion in Gaustadt ist 100 Prozent bayernligatauglich. Aus diesem Grund muss nicht für 150 000 Euro das Rasenspielfeld des FC Eintracht Bamberg im Sportpark Eintracht saniert werden.

Die Gleichbehandlung der Sportvereine wird von Dr. Lange mit Füßen getreten. Den FC Wacker Bamberg verbannt er auf den Platz der Victoria. Der FC Wacker Bamberg hat sich in hervorragender Weise um die Jugendarbeit verdient gemacht, indem aus der Region um den Margaretendamm die Kinder beim FC Wacker Bamberg wieder Fußball spielen. Diese Kinder bleiben auf der Strecke. Seit Monaten hat Dr. Lange dem Verein die Sanierung des Platzes am Margaretendamm und den Baubeginn ab Herbst 2019 versprochen. In der Sitzung am 19. September 2019 musste Dr. Lange zugestehen, dass er noch nicht einmal einen Stadtratsbeschluss dafür hat. Er hat versichert, dass der Stadtrat zu 99,9 Prozent zustimmen wird, wenn der Bürgermeister dies verspricht.

Ich kann das nicht glauben, dass der Stadtrat nur ein Zustimmungs- und kein Entscheidungsorgan in der Stadt Bamberg ist. Rudolf Ziegler

