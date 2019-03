Vereine und der Datenschutz

Die Allianz Main & Haßberge hat gemeinsam mit den Allianzkommunen Gädheim, Theres, Wonfurt, Haßfurt und Königsberg zu kostenlosen Informationsveranstaltungen zum Thema Datenschutz in Vereinen und Ehrenamt eingeladen. Die ersten beiden Veranstaltungen waren ein voller Erfolg, wie die Allianz mitteilte.

Gut besucht waren die Informationsveranstaltungen in Königsberg und Haßfurt. Gut 85 Personen aus über 50 Vereinen sind der Einladung der Allianz gefolgt. Nicht zuletzt diese große Resonanz auf die Einladung zeigt, dass in Vereinen und Ehrenamt auch zehn Monate nach Inkrafttreten der neuen EU-Richtlinie noch immer Unsicherheit herrscht. Die Allianz hat diese Problematik erkannt und konnte mit Hans-Jürgen Schwarz, Präsident des Bundesverbandes für Vereine und Ehrenamt, einen renommierten Referenten gewinnen.

In einem abwechslungsreichen, knapp dreistündigen Vortrag versuchte Hans-Jürgen Schwarz, Licht in das Dunkel zu bringen. In einer Datenschutzrichtlinie muss festgehalten werden, was mit personenbezogenen Daten im Verein passiert. Die Datenschutzrichtlinie müsse in jedem Fall vom Verein erlassen und öffentlich gemacht werden (etwa auf der Internetseite eines Vereins), sagte er.

Eine weitere, letzte Informationsveranstaltung zum Thema Datenschutz ist am Donnerstag, 4. April, um 18.30 Uhr in der Turnhalle in Obertheres vorgesehen. Die Anmeldungen nimmt die Allianz unter info@mainundhassberge.de oder unter Ruf 09521/923426 entgegen. red