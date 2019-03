Vereine- und Betriebe-Schießen

Das 53. Vereine- und Betriebeschießen bei der Kgl. priv. Schützengesellschaft Münnerstadt beginnt am Montag, 1. April, um 19 Uhr, letzter Schießtag ist Mittwoch, 21. April. Die Trainings- und Wettkampfzeiten sind jeweils von 19 bis 22 Uhr. Anmeldungen sind noch telefonisch bei Renate Brückner (Tel.: 09733/ 782 727), von 18 bis 20 Uhr, möglich. Die Preisverteilung findet am Samstag, 13. April, um 20 Uhr im Schützenhaus statt. Geschossen wird in einer offenen Klasse (Damen und Herren können in einer Mannschaft schießen). Die besten fünf Teams erhalten einen Preis und eine Urkunde. Der beste Einzelschütze seiner Mannschaft erhält auch einen Preis. Am Samstag, 6. April, wird der 2. Lichtgewehr-Cup für Schüler und Jugendliche beim Vereine- und Betriebeschießen ausgetragen. Gegen 17.30 Uhr findet die Preisverteilung statt. sek