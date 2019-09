Vereine lieben das Zupacken und Handeln

"In Blumenrod wird nicht lange überlegt, da wird angepackt", sagte Bürgermeister Marco Steiner (FW) bei der Einweihung des umgestalteten ehemaligen Milchhauses. Nun dient es dem Obst- und Gartenbauverein, dem Gesangverein, den Schützen und der Feuerwehr als Gemeinschaftshaus. Als letzter Akt der Renovierung wurden kürzlich Sanitäranlagen installiert, so dass das Gebäude im Dorfzentrum eine schmucke Augenweide darstellt und die Räumlichkeiten von den Dorfvereinen genutzt werden können. Die Vereine arbeiteten zusammen, die Mitglieder brachten viel an Eigenleistung ein. Obendrein finanzierte es die Dorfgemeinschaft auch noch. Hochgerechnet sind rund 10 000 Euro - Eigenleistung mit eingerechnet - angefallen. Da blieb der Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins, Rosalinde Reuter, die alles in die Hand genommen hatte, nichts anderes übrig, als im Rahmen des Bankfestes allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Lothar Weidner