Vereine können sich noch für Tag des Sports anmelden

Am Samstag, 24. November, lockt der 9. Bamberger Tag des Sports wieder große und

kleine Sportfans in die Brose-Arena. Damit auch ein jedes Sportlerherz höher schlagen kann, sind nun die Vereine aus Bamberg und der Region gefragt.

Nichts auf der Welt bringt mehr Menschen zusammen als der Sport. Aus diesem Grund ruft der Brose Bamberg e.V. gemeinsam mit dem Verein Innovative Sozialarbeit (Iso) und dem

Kreisjugendring Bamberg-Land Sportvereine aus Bamberg und der Region auf, sich beim Bamberger Tag des Sports einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Unter dem Motto "Finde deinen Sport" dreht sich an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr alles um Bewegung, Sporteln und gesunde Ernährung.

Bunte Vielfalt

Ob Fußball, Tischtennis oder eine außergewöhnliche Kombination aus mehreren Sportarten: Die Sportwelt Bambergs und der Region ist bunt und die Veranstalter freuen sich in ihrer Mitteilung auf diese Vielfalt. Neben einem Messestand, den die jeweiligen Vereine individuell gestalten können, können die Sportler außerdem mit einem Liveauftritt auf sich aufmerksam machen.

Interessierte Vereine können sich noch bis zum 5. Oktober 2018 für den Bamberger Tag des Sports anmelden oder zur offiziellen Infoveranstaltung am 16. Oktober (Presseraum der Brose-Arena, 18 Uhr) kommen. Weitere Informationen zum Projekt gibt es bei Sebastian Böhnlein (Leiter Schul-, Breitensport und Soziales, Brose Bamberg) unter der Rufnummer 0951/91519-13 oder per E-Mail an sebastian.boehnlein@brosebamberg.de. red