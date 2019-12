Vereine feiern mit Glühwein

Party am Weihnachtsbaum: Am Samstag, 14. Dezember, veranstalten ab 18 Uhr die Reservistenkameradschaft, der Kleintierzuchtverein, der Obst- und Gartenbauverein und die Feuerwehr eine Glühweinparty am Weihnachtsbaum in der Ortsmitte mit Öffnen des Adventsfensters. Der Erlös geht laut Mitteilung zugunsten der Stiftung krebskranker Kinder. Nach Liedern, Gedichten und Geschichten soll das gemütliche Beisammensein ausklingen mit kostenlosem Glühwein, Würstchen und Plätzchen. Spenden für die Stiftung werden gerne angenommen. Musikalisch umrahmt wird der Abend von den Bläserkids der Autenhausner Musikanten und Johanna Popp. red