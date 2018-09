Vereine feiern Kreuzkirchweih

Am 16. und 17. September findet in Machtilshausen die Kreuzkirchweih im Hof und in der Scheune des Schreinersch-Hauses statt. Beginn ist am Sonntag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kreuzkapelle, danach Festbetrieb, um 18 Uhr ist Unterhaltungsmusik mit Daniel als Solist der Musikgruppe "Projekt Heaven" angesagt. Am Montag ist um 14 Uhr Senioren-Kirchweih. Ab 18 Uhr gibt's Kesselfleisch. sek