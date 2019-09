Der Musikverein Oberthulba und der Verein für Gartenbau und Landespflege Oberthulba veranstalten am Samstag, 14. September, in der Oberen Ecke des Ortes das "Ecke-Fest". Beginn ist um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen im Anwesen der Familie Reidelbach. Ab 18 Uhr herrscht Festbetrieb in der Oberen Ecke, und ab 19 Uhr spielt der örtliche Musikverein zur Unterhaltung auf. sek