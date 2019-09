Vereine beteiligen sich

Es besteht wieder die Möglichkeit, Obstbäume zu bestellen. Gefördert werden der Erhalt und die Neuanpflanzung von Streuobstwiesen, Obstbaumreihen und Einzelbäumen in der Landschaft, am Ortsrand oder an ortsprägenden Stellen. Nähere Informationen im Internet auf der Seite des Kreisverbandes Lichtenfels landespflege-lichtenfels.de und auch beim Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Kleukheim. Dort können die Sortiments- und Bestellliste eingesehen werden. Die Abgabe der Listen (auch per Fax oder E-Mail) muss bis Freitag, 30. September, bei der Umweltstation in Weismain erfolgen. Die bestellten Bäume müssen am Samstag, 26. Oktober, zwischen 9 und 10 Uhr am Landratsamt abgeholt werden. In Eggenbach können interessierte Mitglieder des Gartenbauvereins ihre Bestellung bis Mittwoch, 23. September, bei Alexandra Hümmer aufgeben. In Unterneuses nimmt Katja Schöpke Listen entgegen. red