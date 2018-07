Verein "Zufriedenheit" feiert 60. Jubiläum

Der Verein " Zufriedenheit " Simmersdorf-Horbach feiert am Freitag, 6. Juli, und am Sonntag, 8. Juli, sein 60- jähriges Bestehen in Simmersdorf am Anger. Auftakt ist am Freitag um 18 Uhr mit Bieranstich und Spezialitäten vom Grill. Ab 20 Uhr unterhält die Band "Tutti Frutti" und ab 21 Uhr ist die Bar geöffnet. Am Sonntag findet um 10.15 Uhr ein Gottesdienst im Festzelt statt.Um 11.30 Uhr ist Mittagstisch mit "Schäuferla" und Kalbsbraten , anschließend werden Kaffee und Kuchen serviert. Zudem zeigen die Bulldogfreunde eine Ausstellung. red