Verein zeigt Bilder von der Bretagne

Die Mitglieder des deutsch-französische Partnerschaftsvereins Küps-Plouay treffen sich am Sonntag, 15. September, um 18.30 Uhr im Gasthaus "Zur Mühle". Bei einem Bilderrückblick werden die Sehenswürdigkeiten und die wunderschöne Landschaft der Bretagne gezeigt. Auch die Stadt Dijon wird vorgestellt, in der die Reisegruppe bei der Rückfahrt einen Tag verbracht hat. Die Einladung zu diesem Bilderrückblick ergeht an die Reiseteilnehmer, an Mitglieder und an die Frankreichfreunde, die sich über den Partnerschaftsverein und die Fahrten informieren möchten. red