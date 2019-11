Verein will Gedenken aufrechterhalten

Zu einem Kameradschaftsabend mit Ehrungen trafen sich die Mitglieder des Soldaten- und Kameradenvereins Bojendorf und Umgebung bei ihrem Mitglied Jakob Zeis in der Gastwirtschaft "Frankenhöhe" in Arnstein.

Erster Vorsitzender Michael Zeis dankte für das zahlreiche Erscheinen. Vonseiten des Kreisverbandes des BSB dankte der stellvertretende Kreisvorsitzende Jürgen Panzer den Mitgliedern für ihr Engagement. Der Zweite Vorsitzende Alexander Rehe gedachte der verstorbenen Mitglieder. Neben den Toten der beiden Weltkriege wurde auch der Gründungsväter des Vereins sowie der vielen bereits verstorbenen Mitglieder gedacht. In der mittlerweile 107-jährigen Vereinsgeschichte musste der Verein Rehe zufolge viele Rückschläge hinnehmen. Auch in Zukunft wolle man das Gedenken an die Verstorbenen aufrechterhalten.

Geehrten wurden Mitglieder für ihre 5- bis 55-jährige Mitgliedschaft. Weiterhin wurde der langjährige Fahnenträger Albin Zeis mit dem Fahnenträgerabzeichen in Gold geehrt. Die einzige Frau des Vereins, Resi Wagner, ehemalige Vereinswirtin, wurde mit dem Verdienstorden für Frauen in Silber ausgezeichnet. Der langjährige Kassier Markus Zeis sowie der Zweite Vorsitzende Alexander Rehe wurden mit dem Verdienstkreuz des BSB 1. Klasse in Gold ausgezeichnet. Für über 22-jährige Tätigkeit als Vorsitzender wurde Michael Zeis mit dem Großkreuz am Bande geehrt. red